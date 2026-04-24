Nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie B, si affrontano Catanzaro e Spezia. La partita si può seguire in diretta tv e streaming, con le formazioni che sono state annunciate. Una vittoria per il Catanzaro significherebbe consolidare la posizione al quinto posto in classifica. La sfida rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Catanzaro-Spezia è una partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Una vittoria per blindare il quinto posto in classifica. Chiaro l’obiettivo del Catanzaro il giorno della Liberazione. La squadra di Aquilani ha un’occasione importante contro uno Spezia sempre più vicino alla retrocessione. Soprattutto dopo la sconfitta che si preannuncia in Calabria. (Profilo Instagram Catanzaro) – Ilveggente.it Il tecnico dei calabresi non potrà contare su Iemmello per dei problemi al polpaccio, ma nemmeno D’Angelo se la passa bene nel reparto offensivo visto che non sono partiti per il ritiro romano che la squadra sta facendo in questi giorni né Artistico e nemmeno Vlahovic.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Catanzaro-Spezia: il quinto posto è blindato

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