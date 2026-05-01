Sabato si gioca la partita tra PSG e Lorient, valida per la trentaduesima giornata di Ligue 1. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva, con aggiornamenti su formazioni, statistiche e pronostici disponibili prima del calcio d'inizio. Si tratta di un incontro che potrebbe avere un peso importante nella corsa al titolo, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

PSG-Lorient è una partita della trentaduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Lo scorso fine settimana è stato sicuramente quello decisivo. Ma adesso il PSG ha l’occasione di chiudere in maniera definitiva i conti e pensare solamente alla semifinale di ritorno di Champions League in programma la prossima settimana sul campo del Bayern Monaco. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono sei i punti di vantaggio sul Lens che ormai ha mollato la presa a quattro giornate dal termine. Manca solamente un ultimo sforzo alla truppa di Luis Enrique per fare quella che, per questa squadra, è la cosa più naturale, vale a dire vincere il campionato.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico PSG-Lorient: è l’allungo decisivo

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