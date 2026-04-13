Il match tra Catanzaro e Modena, valido come recupero della 31esima giornata di Serie B, si svolgerà prossimamente. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre per migliorare la propria posizione in classifica. Le formazioni si affronteranno in un incontro che si prevede decisivo per gli obiettivi stagionali di entrambe le compagini. Le modalità di visione dell’incontro saranno comunicate nei dettagli nelle prossime ore.

Catanzaro-Modena è un recupero della trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Il recupero della trentunesima giornata della Serie B mette davanti due squadre che sono in piena corsa playoff e che, quasi sicuramente, alla fine della regular season disputeranno gli spareggi. Ma ci sono da conquistare le posizioni che servono, almeno per il primo turno, di giocare in casa. Catanzaro e Modena sono divise da solamente tre lunghezze in classifica a favore dei giallorossi di Aquilani. E siccome in casa il Catanzaro è una squadra molto temibile – e che comunque viene dal pareggio di...🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Catanzaro-Modena: è l’allungo decisivo

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