Venerdì si gioca la partita tra Pisa e Lecce, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. La sfida si svolge in una data del campionato italiano e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Sono disponibili le statistiche delle due squadre, le notizie aggiornate, le probabili formazioni e il pronostico. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

Pisa-Lecce è una partita della trentacinquesime giornata di Serie A e si gioca venerdì: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Sarà un venerdì assai brutto per i tifosi del Pisa. Perché c’è il grosso rischio che i toscani salutino in maniera ufficiale la Serie A. Ovvio che la retrocessione sia scritta da un pezzo, ma perdendo in casa contro il Lecce, e onestamente ci pare una cosa molto probabile, arriverà anche l’aritmetica. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ha bisogno di vedere la squadra ospite allenata da Di Francesco. Perché una prima occasione per staccarsi dalla Cremonese è stata buttata al vento pareggiando al Verona.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Pisa-Lecce: adesso è anche ufficiale

PRONOSTICO LECCE - PISA INDOVINATO... CASSA

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