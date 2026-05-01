Sabato 2 maggio alle 15 si gioca la partita tra Nantes e Marsiglia. Dopo il pareggio nel derby contro il Nizza, il Marsiglia si trova più distante dalla zona Champions. La sfida in trasferta contro Nantes assume un ruolo decisivo per i Phoceens, che cercano punti importanti per mantenere le speranze di qualificazione europea. Le formazioni e le quote sono già disponibili e si attendono pronostici su questa partita che potrebbe avere un peso significativo nella stagione delle due squadre.

Il pareggio nel derby contro il Nizza ha fatto allontanare ulteriormente il Marsiglia dalla zona Champions, e la trasferta di Nantes per i Phoceens diventa davvero un ultima spiaggia. I canarini nel frattempo hanno pagato dazio nel derby bretone contro il Rennes non approfittando del KO dell’Auxerre e rimanendo a -5 dai diplomats in classifica. Con il Nizza che va a +10 la squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nantes-Marsiglia (sabato 02 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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