Pronostico Bayer Leverkusen-Lipsia | gli ultimi precedenti parlano chiaro

Da ilveggente.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Bayer Leverkusen e Lipsia si disputerà sabato alle 18:30, nella trentaduesima giornata di Bundesliga. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono state formulate le probabili formazioni e sono stati analizzati gli ultimi incontri tra le due squadre, che mostrano un quadro chiaro dei risultati precedenti.

Bayer Leverkusen-Lipsia è una partita della trentaduesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Le uniche due squadre tedesche ancora impegnate in Europa, Bayern Monaco e Friburgo (rispettivamente tra Champions ed Europa League), in settimana hanno entrambe perso la prima semifinale e la notizia non è stata accolta favorevolmente da quei club di Bundesliga che si stanno dando battaglia per il quartoquinto posto. La Germania, infatti, ha perso terreno nei confronti della Spagna nel ranking Uefa stagionale: il sogno dei cinque posti Champions, dunque, è appeso a un filo. (AnsaFoto) – Ilveggente.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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