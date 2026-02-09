Pronostico Roma-Cagliari | gli ultimi tre precedenti all’Olimpico parlano chiaro

Lunedì sera all’Olimpico, Roma e Cagliari si sfidano nella ventiquattresima giornata di Serie A. Negli ultimi tre incontri tra le due squadre all’Olimpico, i giallorossi hanno sempre vinto, dimostrando di avere un buon feeling contro i sardi. La partita inizia alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. I tifosi sono curiosi di vedere se il trend continuerà o se il Cagliari troverà il modo di interrompere questa serie negativa.

Roma-Cagliari è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. "Cosa volete? Una Roma Under 23 oppure la Champions League?". Gian Piero Gasperini ha lanciato un'altra bordata ai suoi dirigenti in seguito alla sconfitta di Udine (1-0) che lunedì scorso ha fatto scivolare al quinto posto i giallorossi, scavalcati dalla Juventus. L'ex allenatore dell'Atalanta ha lodato alcune operazioni di mercato ma al tempo stesso ha sottolineato il fatto che puntare sui giovani – riferendosi probabilmente ai nuovi arrivi Robinio Vaz e Venturino – richiede una certa pazienza.

