FA Cup | Aston Villa Brighton e Burnley eliminate agli ottavi sarà Newcastle-City
L’Aston Villa, il Brighton e il Burnley sono stati eliminati dalla FA Cup, lasciando il campo a squadre come il Newcastle e il Manchester City, che si preparano ai quarti di finale. Questa settimana, le partite decisive hanno portato a sconfitte sorprendenti, tra cui quella del Brighton, che aveva iniziato il torneo con grandi aspettative. Con la competizione che si avvicina ai momenti più intensi, i tifosi seguono con attenzione le prossime sfide.
Birmingham (Gran Bretagna) 16 febbraio 2026 - Si entra nella fase finale di questa FA Cup, si restringe a sedici il numero di squadre in corsa per il titolo e arrivano anche nuove eliinazioni eccellenti. Altre tre squadre di Premier League lasciano la competizione e tra loro c'è l' Aston Villa, battuto tra le mura amiche da un'altra big del calcio inglese nel Newcastle. I Villains non sono l'unica squadra di Premier eliminata, fuori anche Brighton e Burnley. Vincono invece le altre grandi protagoniste come Manchester City, Chelsea, Liverpool e anche la capolista Arsenal. Restano in corsa ancora sei squadre delle categorie inferiori, precisamente cinque già qualificate più una tra Bristol City e Port Vale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
L'incontro tra Aston Villa e Newcastle si gioca il 14 febbraio 2026 alle 18:45, dopo che entrambe le squadre hanno vinto le ultime partite di campionato, rispettivamente con un gol contro il Brighton e con due reti contro il Tottenham.
