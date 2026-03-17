Trapattoni compie 87 anni | l’Inter celebra l’eroe dello scudetto dei record Il messaggio d’auguri del club

Oggi l’Inter ha pubblicato un messaggio di auguri sui propri canali ufficiali per celebrare il 87° compleanno di Trapattoni. L’ex allenatore, considerato una figura importante nella storia del club, viene ricordato dall’Inter come l’eroe dello scudetto dei record. La società ha condiviso parole di stima e riconoscimento dedicandogli un pensiero speciale.

Inter News 24 Trapattoni compie oggi 87 anni: l’Inter sui propri canali ufficiali ha voluto dedicare un bellissimo messaggio di auguri all’ex tecnico. Il mondo nerazzurro si stringe attorno a una leggenda vivente: Giovanni Trapattoni compie oggi 87 anni. Nato a Cusano Milanino il 17 marzo 1939, il “Trap” resta uno degli allenatori più iconici nella storia del club, capace di incarnare lo spirito di un’Inter vincente che oggi, sotto la guida di Cristian Chivu, cerca di emulare quegli storici successi puntando allo scudetto con i suoi 68 punti attuali. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Monumento del calcio italiano, personalità che per decenni ha segnato il campionato con il suo carisma e la sua determinazione, Giovanni Trapattoni è stato uno degli allenatori più significativi della storia dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

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