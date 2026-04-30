Oggi alle 16, nella Piazzetta della Chiesa Nuova, si terrà la presentazione delle dieci candidate al titolo di Madonna Primavera, con un’esibizione dei Cantori di Assisi. Le candidate sono divise in due gruppi di cinque, rappresentando le rispettive parti. L’evento fa parte degli appuntamenti di avvicinamento al Calendimaggio, mentre le taverne sono già aperte per l’occasione.

ASSISI – Verso il Calendimaggio, ancora appuntamenti di avvicinamento. E si solletica la gola. Oggi, alle ore 16, in Piazzetta della Chiesa Nuova, presentazione delle dieci giovani, cinque per Parte, candidate al titolo di Madonna Primavera, con l’omaggio canoro dei Cantori di Assisi. In serata le cene propiziatorie nei Rioni delle Parti. Festa che strizza l’occhio al buon mangiare. Oggi la taverna dell’Ente Calendimaggio, in piazza del Comune sarà operativa solo a cena. Dall’1 al 7 maggio sarà aperta sia a pranzo che a cena, l’8 solo a pranzo e il 9 - ultimo giorno - a pranzo e cena. Aperte in questi giorni anche le taverne delle due Parti. Da domani al 10 maggio, torna la "rete" dei Ristoranti del Calendimaggio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Madonna Primavera. Ecco le candidate. Aperte le taverne

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