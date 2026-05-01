Profanazione della tomba di Pamela Genini l' appello dei carabinieri ai cittadini su foto e video | la nota

Da virgilio.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno diffuso un appello ai cittadini per raccogliere foto e video utili alle indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. La richiesta nasce dall’esigenza di identificare eventuali responsabilità e ricostruire le modalità dell’episodio. La nota ufficiale invita la popolazione a collaborare, evidenziando l’importanza di ogni dettaglio per supportare le indagini in corso. Nessun altro dettaglio è stato comunicato al momento.

Per risolvere l’enigma della profanazione della tomba di Pamela Genini i carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno diffuso una nota per lanciare un appello alla popolazione: i militari chiedono di fornire filmati e immagini scattate tra il 24 ottobre e il 23 marzo presso il cimitero di Strozza (Bergamo) per la “necessità di acquisire il maggiore numero di informazioni”. I carabinieri hanno messo a disposizione anche un indirizzo e-mail al quale rivolgersi. L'appello dei carabinieri di Bergamo L'uomo inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza La profanazione della tomba di Pamela Genini L’appello dei carabinieri di...🔗 Leggi su Virgilio.it

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