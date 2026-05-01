Profanazione della tomba di Pamela Genini l' appello dei carabinieri ai cittadini su foto e video | la nota

I carabinieri hanno diffuso un appello ai cittadini per raccogliere foto e video utili alle indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. La richiesta nasce dall’esigenza di identificare eventuali responsabilità e ricostruire le modalità dell’episodio. La nota ufficiale invita la popolazione a collaborare, evidenziando l’importanza di ogni dettaglio per supportare le indagini in corso. Nessun altro dettaglio è stato comunicato al momento.

Per risolvere l’enigma della profanazione della tomba di Pamela Genini i carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno diffuso una nota per lanciare un appello alla popolazione: i militari chiedono di fornire filmati e immagini scattate tra il 24 ottobre e il 23 marzo presso il cimitero di Strozza (Bergamo) per la “necessità di acquisire il maggiore numero di informazioni”. I carabinieri hanno messo a disposizione anche un indirizzo e-mail al quale rivolgersi. L'appello dei carabinieri di Bergamo L'uomo inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza La profanazione della tomba di Pamela Genini L’appello dei carabinieri di...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Profanazione della tomba di Pamela Genini, l'appello dei carabinieri ai cittadini su foto e video: la nota Notizie correlate Tomba di Pamela Genini profanata, l'appello dei carabinieri: "Cerchiamo foto e video"Chi ha profanato la tomba di Pamela Genini? Mentre proseguono le indagini sull'episodio e si cerca il responsabile (potrebbe anche trattarsi di più... Caso Pamela Genini, l’appello dei carabinieri: “Mandateci foto o video della tomba, ogni immagine è utile alle indagini”Bergamo, 1 maggio 2026 – Dai carabinieri arriva una richiesta di collaborazione nell'ambito delle indagini per risalire ai responsabili della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Profanazione della tomba di Pamela Genini: Dolci si presenta in Procura; Pamela Genini, alla profanazione della tomba potrebbero aver partecipato più persone: l'ipotesi dell'operaio; Vita in diretta 2025/26 - Profanata la tomba di Pamela Genini: spunta un video del sospettato - 22/04/2026 - Video; Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba. Profanazione della tomba di Pamela Genini, l'appello dei carabinieri ai cittadini su foto e video: la notaI carabinieri chiedono alla popolazione un contributo per le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, l'appello e i contatti ... virgilio.it Tomba di Pamela Genini profanata, arriva l’appello dei carabinieri: Aiutateci per favore. Cosa succedeI carabinieri hanno lanciato un appello pubblico per fare luce sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, la giovane di 28 anni uccisa a Milano dall’ex ... thesocialpost.it Che cosa faceva l’uomo ripreso dalle telecamere fuori dal cimitero, alle 2 di notte, pochi giorni prima che venisse scoperta la profanazione della tomba di Pamela Genini L’interrogativo apre a molteplici scenari - facebook.com facebook Profanazione della tomba di Pamela. Secondo gli investigatori, il feretro della 29enne uccisa lo scorso ottobre dal compagno Gianluca Soncin, sarebbe stato aperto poco dopo il funerale. Il commento di Milo Infante x.com