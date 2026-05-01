Caso Pamela Genini l’appello dei carabinieri | Mandateci foto o video della tomba ogni immagine è utile alle indagini

I carabinieri hanno chiesto alla popolazione di inviare foto o video della tomba di Pamela Genini, la giovane donna uccisa a Milano lo scorso ottobre, nel tentativo di individuare i responsabili della profanazione della salma. La richiesta fa parte delle indagini in corso e mira a raccogliere eventuali elementi utili per proseguire le attività investigative. L’appello è stato diffuso nelle ultime ore, invitando chiunque abbia immagini a condividerle con le forze dell’ordine.

Bergamo, 1 maggio 2026 – Dai carabinieri arriva una richiesta di collaborazione nell'ambito delle indagini per risalire ai responsabili della profanazione della salma di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso ottobre a Milano. "Emerge la necessità - sottolineano i carabinieri del comando provinciale di Bergamo - di acquisire il maggior numero di informazioni in relazione alla manomissione del loculo temporaneo in cui il feretro era stato tumulato il 24 ottobre 2025. Per tali ragioni si rende necessario acquisire ogni immagine, foto o video, del loculo, realizzata nell'arco temporale compreso tra il 24 ottobre 2025 ed il 23 marzo 2026 "....🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso Pamela Genini, l’appello dei carabinieri: “Mandateci foto o video della tomba, ogni immagine è utile alle indagini” Notizie correlate Tomba di Pamela Genini, l’appello dei carabinieri: “Cerchiamo foto e video del loculo da ottobre a marzo”I carabinieri di Bergamo, su disposizione della Procura, hanno diramato un appello in cui chiedono di inviare foto e immagini, che risalgono al... Caso Pamela Genini: rito immediato e l’orrore della tomba profanataLa Procura di Milano ha avanzato la richiesta di avviare il rito immediato nei confronti di Gianluca Soncin, l’uomo di 53 anni originario di Cervia... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mattino Cinque: Giallo di Pamela Genini, spunta un video con un uomo vicino al cimitero Video; Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba; Pamela Genini, un video riprende un uomo vicino al cimitero: indagini in corso; Salma decapitata di Pamela Genini: ci sono immagini del cimitero, appello della mamma - 22/04/2026. Caso Pamela Genini, l’appello dei carabinieri: Mandateci foto o video della tomba, ogni immagine è utile alle indaginiBergamo, richiesta di collaborazione ai cittadini, attivato un indirizzo mail dedicato. Confidiamo in una attiva partecipazione e nel senso civico della collettività ... ilgiorno.it Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci a Quarto Grado: Le ho dato 400mila euro in 7 anniIndagini tra pista economica e rapporti personali nel caso di Pamela Genini, con focus sul compagno Francesco Dolci e sulle sue dichiarazioni relative alla relazione e ai presunti sostegni economici. notizie.it Caso Pamela Genini: il mistero delle impronte sulla bara. A #Quartogrado l'approfondimento di Alessandra Viero - facebook.com facebook Caso Pamela Genini, l'audio di Pamela: "Dolci vuole sempre tenere qualcosa di me" #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com