Durante il processo per la morte di Maradona, lo psicologo Carlos Díaz ha testimoniato in tribunale rivelando che il calciatore soffriva di disturbi come bipolarità e narcisismo, oltre a dipendenze. La deposizione ha rappresentato una delle prime occasioni in cui sono stati resi noti dettagli sulla condizione psicologica dell'ex calciatore. La testimonianza si è concentrata su aspetti relativi alla sua salute mentale, senza entrare in dettagli personali.

Al processo per la morte di Diego Armando Maradona, lo psicologo Carlos Díaz ha deposto al tribunale di San Isidro rivelando per la prima volta i disturbi psicologici di cui soffriva il Diez. Díaz, ultimo psicologo a seguire Maradona prima del decesso avvenuto il 25 novembre 2020, ha dichiarato: “Oltre allo spettro delle dipendenze, c’erano un disturbo bipolare e un disturbo narcisistico della personalità da trattare”. Lo riporta Infobae. Díaz ha raccontato di aver conosciuto Maradona 29 giorni prima della sua morte, il 26 ottobre 2020. Il primo impatto fu forte: “La prima immagine che vidi mi colpì perché mi ricordò mio padre alcolista”. Ma già dal secondo incontro, il 12 novembre, lo scenario era diverso: “Lo trovai eccezionale, molto sobrio, lucido, presente e soprattutto desideroso di guarire”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Processo Maradona, lo psicologo Díaz rivela in aula: “Oltre alle dipendenze, era bipolare e narcisista”

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