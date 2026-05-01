Uno psicologo ha dichiarato che l'ex calciatore aveva tratti narcisistici e soffriva di disturbo bipolare. Nel procedimento legale, l'imputato per omicidio colposo ha affermato che l'abuso di sostanze era collegato ai risultati ottenuti in campo. La discussione ha suscitato la reazione della ex del calciatore, che ha criticato aspramente i medici coinvolti. La vicenda si inserisce in un contesto di accertamenti sulla gestione della salute del defunto atleta.

Diego Maradona soffriva di disturbo bipolare e disturbo narcisistico di personalità. La diagnosi è di Carlos Diaz, psicologo e membro dell'équipe medica sotto processo per potenziale negligenza nella cura della stella del calcio. Specialista in dipendenze, Diaz ha testimoniato per la prima volta al tribunale di San Isidro, Buenos Aires, dove sette specialisti (un medico, uno psichiatra, uno psicologo e degli infermieri) sono sotto processo da due settimane per la possibile responsabilità nella morte della star del calcio mondiale nel 2020. "Nel caso di Maradona, oltre alla dipendenza da alcol e psicofarmaci, abbiamo dovuto curare il disturbo bipolare e il disturbo narcisistico di personalità", ha affermato Diaz.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lo psicologo: "Maradona era narcisista e soffriva di disturbo bipolare". La furia della ex contro i medici

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