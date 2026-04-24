Probabili formazioni Avellino-Bari | le scelte di Ballardini e i dubbi verso la 36ª giornata

Nella giornata odierna si sono diffuse le probabili formazioni per la partita tra Avellino e Bari, con i rispettivi allenatori che stanno valutando le scelte da schierare in campo. Ballardini sta analizzando le possibili modifiche alla formazione per affrontare al meglio l'incontro, mentre il Bari cerca di ottenere punti importanti per mantenere la posizione in classifica. La sfida rappresenta un momento cruciale nel percorso verso la 36ª giornata di campionato.

Ballardini studia la strategia per conquistare i playoff: ecco le probabili formazioni nel delicato match contro un Bari determinato a ottenere punti preziosi per la salvezza.AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Izzo, Enrici, Fontanarosa; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Russo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Probabili formazioni Mantova-Avellino: le scelte di Ballardini per la 35ª giornataBallardini studia la formazione ideale: tra certezze e nodi da sciogliere, cresce l’attesa per la sfida del “Martelli”. Leggi anche: Venezia–Avellino, le probabili formazioni: scelte e dubbi verso il match del Penzo Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Probabili formazioni Avellino-Bari: le scelte di Ballardini e i dubbi verso la 36ª giornata; Avellino-Bari, le probabili formazioni: Esteves verso il forfait. A centrocampo spazio a Braunoder e Artioli; Avellino-Bari, confermato l'orario del match alle 21. Riprende la vendita dei ticket; Avellino – Bari, la storia. Ballardini: Le gare contro Venezia e Monza non fanno testo. Avellino-Bari, le probabili: dentro Dorval? Riecco Artioli. E in attacco sicuri due su treE' un match fondamentale quello di questa sera al Partenio. Il Bari, inghiottito completamente nella lotta per non retrocedere, non può fallire un appuntamento focale nel ... tuttobari.com Pronostico Avellino-Bari: per Longo un’altra brutta serataAvellino-Bari è una partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Sette punti di vantaggio sulla zona playout, a tre ... ilveggente.it Tutto esaurito per la sfida di domani contro il Bari: biglietti terminati e stadio pronto a spingere l’Avellino in una gara che si preannuncia infuocata. Attesa altissima, entusiasmo alle stelle - facebook.com facebook Ufficiale: #Avellino- #Bari, nessun cambio di orario. Si gioca venerdì 24 aprile alle 21 x.com