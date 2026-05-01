Principio di incendio nel carcere di Marassi

Nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, due detenuti nella Casa Circondariale di Marassi hanno acceso del materiale vario, tra cui plastica, carta e tessuti impregnati d’olio, vicino a una finestra che collega due celle. L’incendio ha generato un principio di incendio, creando una situazione di emergenza all’interno della struttura penitenziaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

"Nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, presso la Casa Circondariale di Marassi, due detenuti hanno dato fuoco a materiale vario – plastica, carta e tessuti imbevuti d’olio - posizionandolo sulla finestra comunicante con un’altra cella, generando un principio di incendio e una situazione di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Detenuto torinese appicca un incendio all'interno di una cella del carcere Marassi: sfiorata la tragediaUna tragedia sfiorata questa volta all'interno del carcere di Genova Marassi, per mano di un detenuto originario di Torino, trasferito nella casa... Carcere Marassi: detenuto appicca incendio, salvate quattro personeAncora violenza nel carcere di Marassi, dove nella giornata di sabato prima un detenuto ha dato fuoco alla sua cella, poi un altro ha colpito un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Principio d’incendio in porto a causa di una scintilla; Principio di incendio nel carcere di Marassi; Tanta paura alle case Aler di Calolzio per un principio di incendio; Porto di Piombino, principio d’incendio nell’area PIM. Principio d’incendio ai Salesiani di Bra, evacuate per un’ora le scuole medieScuola evacuata e qualche istante di apprensione questa mattina, giovedì 30 aprile, presso l’istituto dei Salesiani di Bra, in viale Rimembranze, dove un principio di incendio ha interessato un locale ... targatocn.it Principio di incendio al Cambonino: evitato il peggio grazie a quattro studentiUn gesto di grande responsabilità e senso civico da parte dei quattro studenti dell’IIS Torriani di Cremona: grazie ... cremonaoggi.it Gazzetta Motori. . Lo strano caso della Yangwang U8: sfrutta un principio di base della fluidodinamica per offrire una soluzione unica nel panorama dell’automobile Che ve ne pare @gazzettadellosport #GazzettaMotori #yangwangu8 #fisica - facebook.com facebook #PMTerredargine #PLfacciamo oggi siamo intervenuti in via Cattani per un principio di incendio seguiti poi dai @vigilidelfuoco x.com