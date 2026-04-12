Carcere Marassi | detenuto appicca incendio salvate quattro persone

Nella giornata di sabato nel carcere di Marassi si sono verificati due episodi violenti. Un detenuto ha appiccato un incendio nella propria cella, provocando l’intervento dei vigili del fuoco e il salvataggio di quattro persone. Poco dopo, un altro detenuto ha colpito un agente della polizia penitenziaria con un pugno durante un tentativo di controllo.

Ancora violenza nel carcere di Marassi, dove nella giornata di sabato prima un detenuto ha dato fuoco alla sua cella, poi un altro ha colpito un agente della polizia penitenziaria con un pugno.Il primo caso verso le 13 in prima sezione, al piano terra: qui un detenuto di 31 anni, originario di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Incendio in un edificio abbandonato a Milano: quattro persone salvate dai vigili del fuocoMilano, 28 gennaio 2026 – Un incendio è divampato, questa mattina, mercoledì 28 gennaio, in un edificio abbandonato sulla via dei Giovi 6,... Erano bloccate da un incendio in un edificio abbandonato nel Milanese. Salvate quattro personeLe temperature che si abbassano, il freddo, la ricerca di un rifugio e – spesso – di compagnia.