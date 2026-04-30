Rissa con spray e bastoni fuori dal bar | scatta la chiusura per 15 giorni

Un bar di Saronno sarà chiuso per quindici giorni, secondo quanto stabilito dal questore di Varese. La decisione è stata presa dopo che le forze dell’ordine hanno ricostruito alcuni episodi di violenza avvenuti davanti al locale, tra cui una rissa con spray e bastoni. L’intervento delle autorità mira a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza nei pressi del bar.

Quindici giorni di chiusura per un bar di Saronno. Lo ha deciso il questore di Varese, Carlo Mazza, a seguito di alcuni episodi che, stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine, hanno compromesso l'ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato notificato nelle scorse ore.La rissa.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Bar di Varese chiuso per 15 giorni dopo una rissa violenta davanti al locale. - facebook.com facebook

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