Primo Maggio Zangrillo | Un tributo a chi non c’è più e impegno per un lavoro sicuro

Il primo maggio si presenta come una giornata che oltre a celebrare il lavoro richiama anche l’importanza della sicurezza sul posto di lavoro. Un rappresentante di un’istituzione ha dichiarato che questa occasione è un tributo a chi ha perso la vita nel settore e un impegno a garantire ambienti di lavoro più sicuri. La giornata viene quindi vista come un momento di riflessione e responsabilità condivisa.

Il primo Maggio non è solo una festa, ma un richiamo alla responsabilità quotidiana. A ricordarlo è il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, che in una nota diffusa in occasione della Giornata internazionale dei lavoratori ha voluto sottolineare il legame profondo tra lavoro e identità repubblicana. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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