Festa dei Lavoratori | dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Da noinotizie.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Primo Maggio si celebra la Festa dei Lavoratori, una giornata dedicata alla memoria delle lotte per i diritti e alle richieste di condizioni di lavoro più sicure. Quest’anno, un coordinamento nazionale di docenti ha diffuso un comunicato in cui si sottolinea l’importanza di mantenere viva l’attenzione sui diritti dei lavoratori e sulla tutela della sicurezza sul posto di lavoro. La giornata si svolge con iniziative e riflessioni su questi temi.

Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: In occasione della Festa dei Lavoratori, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione delle istituzioni, della comunità scolastica e dell’opinione pubblica sul valore giuridico e sostanziale del lavoro quale diritto fondamentale della persona, riconosciuto e tutelato dall’ordinamento costituzionale. L’articolo 1 della Costituzione italiana fonda la Repubblica sul lavoro, mentre gli articoli 4, 35 e 41 ne delineano il perimetro di tutela, subordinando l’iniziativa economica privata al rispetto della sicurezza, della libertà e della dignità umana.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Back to the Reich - Attempted annexation of Luxembourg under Adolf Hitler

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