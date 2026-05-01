Festa dei Lavoratori | dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Il Primo Maggio si celebra la Festa dei Lavoratori, una giornata dedicata alla memoria delle lotte per i diritti e alle richieste di condizioni di lavoro più sicure. Quest’anno, un coordinamento nazionale di docenti ha diffuso un comunicato in cui si sottolinea l’importanza di mantenere viva l’attenzione sui diritti dei lavoratori e sulla tutela della sicurezza sul posto di lavoro. La giornata si svolge con iniziative e riflessioni su questi temi.

Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: In occasione della Festa dei Lavoratori, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione delle istituzioni, della comunità scolastica e dell’opinione pubblica sul valore giuridico e sostanziale del lavoro quale diritto fondamentale della persona, riconosciuto e tutelato dall’ordinamento costituzionale. L’articolo 1 della Costituzione italiana fonda la Repubblica sul lavoro, mentre gli articoli 4, 35 e 41 ne delineano il perimetro di tutela, subordinando l’iniziativa economica privata al rispetto della sicurezza, della libertà e della dignità umana.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio Back to the Reich - Attempted annexation of Luxembourg under Adolf Hitler Notizie correlate Primo maggio, il servizio Amt per la festa dei lavoratoriVenerdì 1° maggio, in occasione della Festa del Lavoro, il servizio di trasporto urbano su bus sarà attivo con orario festivo dedicato, consultabile... Primo Maggio allo Stand Florio: pranzo a buffet e musica per la festa dei lavoratoriPrimo Maggio in musica, lo Stand Florio si trasforma in un’oasi urbana dove rilassarsi, gustare ottimo cibo e lasciarsi accompagnare dalla musica per... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città; Primo maggio 2026, i supermercati aperti nella Festa dei lavoratori; C’è un momento per lavorare e uno per amare. Il che non lascia altro tempo a disposizione (Coco Chanel); Primo Maggio Udine, tutte le informazioni sul concertone in piazza Venerio. Le frasi più belle per celebrare la Festa dei lavoratori: buon Primo maggio a tuttiIl Primo maggio, che nel 2026 cade di venerdì, è una data importante: è la Festa dei lavoratori, una giornata che celebra le battaglie necessarie per conquistare diritti fondamentali. Diritti che in a ... amica.it AUGURI BUON PRIMO MAGGIO 2026 | Frasi e immagini a 24 ore dalla festa dei lavoratori: un po’ di esempiAuguri buon Primo maggio 2026, frasi e immagini: ecco per voi un paio di esempi da dedicare a colleghi, amici e parenti, buona lettura ... ilsussidiario.net Liratv. . Primo maggio sicuro: controlli straordinari dei Carabinieri "Si intensifica l'attività sul territorio da parte del Comando Provinciale di Salerno" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #primomaggio #sicurezza #carabinieriSalern - facebook.com facebook