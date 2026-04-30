In occasione del Primo Maggio, il presidente della Repubblica ha commentato le morti sul lavoro definendole un tributo inaccettabile e una piaga che non si riesce a risanare. Ha sottolineato la necessità di prestare maggiore attenzione ai giovani e di affrontare il divario di genere nel mondo del lavoro. Le sue parole si sono concentrate sulla situazione delle vittime e sulla persistente gravità di questi incidenti.

Una piaga “che non accenna a sanarsi”, un “ tributo inaccettabile “. Così, con queste parole, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a condannare le tante, troppe, morti sui luoghi di lavoro. Lo ha fatto alla vigilia del 1 Maggio parlando all’auditorium dello stabilimento Piaggio di Pontedera, in provincia di Pisa. “Tra luoghi di lavoro e in itinere sono oltre mille le vite spezzate ogni anno ” ha detto il presidente. “Nel ricordarle, rinnovando la vicinanza alle famiglie delle vittime, ribadiamo che si tratta di un tributo inaccettabile. La lotta alle incurie, all’illegalità, alle imprudenze deve coinvolgere tutti. Sono le cronache a intimarci che ciò che facciamo non è ancora abbastanza per tutelare la salute di chi lavora.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Primo Maggio, Mattarella: “Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Più attenzione ai giovani e al divario di genere”

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