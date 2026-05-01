Primo Maggio Ugl rilancia il tema della sicurezza sul lavoro | Senza tutele concrete la ricorrenza perde il suo significato

In occasione del Primo Maggio, il sindacato Ugl ha sottolineato l'importanza di rafforzare le misure di sicurezza sul lavoro. In una dichiarazione, il rappresentante ha affermato che questa giornata perde valore se i lavoratori continuano a trovarsi in ambienti con rischi reali e tutele insufficienti. La questione della protezione nei luoghi di lavoro rimane al centro del discorso, con particolare attenzione alla necessità di interventi concreti.

"Il Primo maggio non può essere una ricorrenza di rito se, ancora oggi, i lavoratori sono esposti a rischi concreti e a condizioni inadeguate. Quanto accaduto al centro di smistamento postale di Catania è l’ennesimo segnale che non può essere ignorato". Lo dichiara Giovanni Musumeci, segretario.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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