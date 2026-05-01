Mattarella celebra il Primo maggio | La sicurezza sul lavoro è un dovere

Il presidente della Repubblica ha visitato lo stabilimento di Pontedera in occasione del Primo maggio, dedicando attenzione ai lavoratori e alle lavoratrici presenti. Durante l’evento, ha sottolineato l’importanza della sicurezza sul lavoro come un obbligo da rispettare. La visita si è svolta presso l’azienda, con un focus sulla condizione dei dipendenti e sull’impegno a garantire ambienti di lavoro più sicuri.

PONTEDERA (Pisa) C’è il lavoro e ci sono i lavoratori e le lavoratrici al centro della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Piaggio di Pontedera. In particolare si è voluto celebrare ieri mattina, alla vigilia del Primo Maggio, il lavoro italiano "fondamento essenziale della nostra convivenza, del nostro progredire, della nostra vita democratica". Il Capo dello Stato è arrivato nella città dei motori per visitare gli stabilimenti, accolto dagli operai, in particolare quelli dove nasce la Vespa. Poi il presidente ha potuto conoscere i “tesori“ conservati nel Museo Piaggio. Presente anche il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella celebra il Primo maggio: "La sicurezza sul lavoro è un dovere" Notizie correlate Leggi anche: Primo maggio, Mattarella: «Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Colmare il di genere». Applausi per il presidente a Pontedera Primo maggio, Mattarella: «Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Colmare il divario di genere». Applausi per il presidente a Pontedera«Gli italiani sono abituati, fin dal Medio Evo, a produrre, all’ombra dei campanili, cose belle che piacciono al mondo». Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Presidente Mattarella celebra il lavoro alla Piaggio: la visita a Pontedera alla vigilia del Primo Maggio; Mattarella celebra il lavoro alla Piaggio. Giani: Qui il Dna del Made in Italy; Mattarella celebra il Primo maggio: La sicurezza sul lavoro è un dovere; Primo Maggio, Mattarella a Pontedera: Il lavoro è fondamento essenziale della vita democratica. Mattarella celebra il Primo maggio: La sicurezza sul lavoro è un dovereIl capo dello Stato in visita alla Piaggio a Pontedera: La Vespa è simbolo della creatività italiana. Il monito agli imprenditori: È tempo di visione. E sulla piaga delle morti bianche: tributo in ... quotidiano.net Il Presidente Mattarella celebra il lavoro alla Piaggio: la visita a Pontedera alla vigilia del Primo MaggioIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto le celebrazioni per la Festa dei Lavoratori con la visita alla Piaggio a Pontedera ... intoscana.it Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebra il lavoro al Museo Piaggio Pisanews - facebook.com facebook Al @Quirinale , insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la cerimonia dei 70 anni della @CorteCost . Un momento istituzionale importante, che celebra la storia e il ruolo fondamentale della Consulta per il nostro Paese. x.com