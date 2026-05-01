Primo maggio | storia e significato della Festa del Lavoro

Il primo maggio viene celebrato in molti paesi come Festa del Lavoro. Le sue radici si trovano nelle proteste e negli scioperi che si sono svolti nel XIX secolo, durante la rivoluzione industriale, per chiedere condizioni di lavoro migliori e una giornata lavorativa di otto ore. Questi eventi hanno portato alla proclamazione della giornata come simbolo delle rivendicazioni dei lavoratori. La data è stata adottata ufficialmente in diversi paesi nel corso del Novecento.

Roma, 1 maggio 2026 – Il primo maggio affonda le sue origini nelle tensioni sociali della seconda metà dell’Ottocento, nel pieno della rivoluzione industriale. All’epoca le condizioni di lavoro erano spesso estreme: turni molto lunghi, assenza di tutele, salari bassi, lavoro minorile. I diritti dei lavoratori erano completamente assenti nella legislazione, eppure un sentimento di coscienza civile iniziava a serpeggiare. La richiesta di una giornata lavorativa di otto ore divenne il simbolo di una battaglia più ampia per la dignità del lavoro. Negli Stati Uniti, e in particolare nello Stato dell’Illinois, si sviluppò uno dei movimenti più forti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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085-Primo Maggio: la vera storia e il significato della Festa dei Lavoratori!

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