Primo Maggio tutte le iniziative Cortei grigliate e musica dal vivo

Il primo maggio in tutta la regione si svolgono numerose iniziative tra cortei, grigliate e musica dal vivo. Le celebrazioni coinvolgono diversi borghi, spesso con eventi dedicati alle famiglie e gite fuori porta. Le attività all'aperto sono accompagnate da spettacoli musicali e momenti conviviali, offrendo una giornata ricca di occasioni per passare il tempo in compagnia. Molte località organizzano eventi specifici per questa festività.

EMPOLESE VALDELSA Grigliate, borghi in fiore, musica dal vivo e gite fuori porta: il 1° maggio è una giornata da vivere tutta d’un fiato. Le occasioni sul territorio non mancano. Per chi resta in città, il cuore della festa batte al Parco di Serravalle, dove "La Braciata" organizzata da Jump Live propone una formula semplice e vincente: ingresso libero, cibo, musica e intrattenimento per tutte le età. Dopo il pranzo all’aperto, alle 15 spazio all’energia de La Bandaccia di Castelfiorentino, alle 18 spettacolo di burattini e, in serata, dj set con Jack Mazzoni. La festa prosegue fino a domenica. Se si cerca un’atmosfera più raccolta, il borgo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Primo Maggio, tutte le iniziative. Cortei, grigliate e musica dal vivo Notizie correlate Leggi anche: Primo Maggio a Milano: la mappa dei cortei e tutte le strade chiuse Leggi anche: Corteo, griglie e musica dal vivo: dal Carso alla città, tutti gli eventi del Primo maggio Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Primo Maggio Udine, tutte le informazioni sul concertone in piazza Venerio; L'impegno Rai per il Primo Maggio 2026; Le piazze del Primo Maggio; Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni. Buon primo maggio 2026: frasi e immagini per gli auguri oggi, 1 maggioBuon primo maggio 2026: frasi e immagini per gli auguri oggi, venerdì 1 maggio. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it Supermercati aperti il 1° maggio: gli orari catena per catena, la lista completa di tutte le regioniSupermercati, quali sono quelli aperti il primo maggio. In occasione della Festa dei Lavoratori di venerdì 1° maggio 2026, i supermercati in Italia seguiranno orari diversi. Non ... leggo.it BUONGIORNO LINO BUONGIORNO E UN BUON PRIMO MAGGIO A TUTTO IL GRUPPO - facebook.com facebook Primo maggio, la dignità del lavoro resta una sfida x.com