Corteo griglie e musica dal vivo | dal Carso alla città tutti gli eventi del Primo maggio

Il Primo maggio è stato accompagnato da diversi cortei, spettacoli musicali dal vivo e feste nelle aree urbane e sul Carso. Nel capoluogo regionale si sono svolti tre cortei e numerosi eventi, tra manifestazioni pubbliche e intrattenimenti. Le iniziative sono state organizzate per celebrare la festa del lavoro, coinvolgendo gruppi e cittadini in diverse zone della città e delle zone periferiche.

Tre cortei e numerose feste tra città e Carso. Il Primo maggio si celebra la festa del lavoro e come ogni anno nel capoluogo regionale sono molte le iniziative e gli eventi organizzati. Al mattino i tre cortei sono in programma a Trieste, Muggia e Aurisina. Nel capoluogo regionale il raduno è.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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