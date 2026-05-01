Il Primo maggio è conosciuto come la Festa dei lavoratori, un giorno che ricorda un episodio accaduto a Chicago nel 1886. In quel periodo, i lavoratori protestavano per ottenere una giornata lavorativa di otto ore, organizzando scioperi e manifestazioni. La data è diventata simbolo di questa battaglia e viene celebrata in molti paesi come un momento di riferimento per i diritti dei lavoratori.

È legata a un episodio avvenuto a Chicago nel 1886, quando si lottava per la giornata lavorativa di 8 ore, e si celebra in quasi tutto il mondo Da circa 130 anni, in Italia e in quasi tutto il mondo, il primo maggio è la data scelta per celebrare la Festa dei lavoratori, anche detta Festa del lavoro: la maggior parte delle persone ha il giorno libero, e si organizzano manifestazioni e raduni per invocare diritti, rivendicarne altri o semplicemente riaffermare quelli acquisiti. La Festa dei lavoratori è la giornata che rappresenta le lotte per migliori condizioni di lavoro. Fu dichiarata Festa internazionale dei lavoratori nel 1889, a Parigi, durante il congresso che diede vita alla Seconda Internazionale, organizzazione che riunì i partiti socialisti europei fino alla Prima guerra mondiale.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché il primo maggio è la Festa dei lavoratori

Perché si festeggia il Primo Maggio La vera storia della Festa dei Lavoratori

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