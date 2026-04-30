Il Primo Maggio è una ricorrenza che risale all'inizio del XX secolo, celebrata ogni anno in diversi luoghi del paese. A Roma si svolge il tradizionale Concertone, mentre a Marghera si tengono altri eventi legati alla giornata. In tutta Italia vengono organizzate manifestazioni e iniziative per ricordare i diritti dei lavoratori. Per il 2026 sono previsti vari appuntamenti che coinvolgono diverse città e associazioni.

Ogni Primo Maggio si onorano quanti hanno lottato per i diritti sul lavoro, primo fra tutti quello all’orario limitato e prestabilito: 8 ore al giorno che in Italia esiste dal 1923. Quella di questa giornata, fra le feste non religiose, è una delle più celebrate al mondo. Il tema del lavoro è di grande attualità e tante prospettive sono cambiate con la pandemia: dalla scelta delle dimissioni volontarie alle difficoltà delle donne nel conciliare vita familiare e attività lavorativa. Origine La prima giornata dei lavoratori sarebbe datata 5 settembre 1882. In quella giornata i Knights of Labor, i cavalieri del lavoro, organizzarono una manifestazione a New York, due anni dopo stabilirono che la manifestazione avvenisse ogni anno.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché il Primo Maggio è la festa del lavoro: gli appuntamenti del 2026

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