Primo Maggio sindacati in piazza tra diritti reclamati e lo spettro dell' intelligenza artificiale

Questa mattina si è svolta a piazza Grande la manifestazione del Primo Maggio organizzata dai tre sindacati confederali. La piazza, non molto affollata, ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali che hanno tenuto discorsi e presidi in diversi comuni della provincia. La manifestazione ha affrontato temi legati ai diritti dei lavoratori e alle sfide derivanti dall’avanzamento dell’intelligenza artificiale. Eventi analoghi si sono svolti anche in altre località della zona.

In una piazza Grande non particolarmente gremita, questa mattina i tre sindacati confederali hanno dato vita alla manifestazione del Primo Maggio, che ha avuto riverberi anche in diverse piazze della provincia, con comizi e presidi in tutti i principali comuni modenesi. I referent locali delle.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Primo Maggio, tra tutele e diritti nell’era dell’Intelligenza artificialeLECCE - Rimettere al centro del dibattito pubblico il valore del lavoro dignitoso. Leggi anche: Primo Maggio a Como, i sindacati chiamano la città: “Lavoro dignitoso nell’era dell’intelligenza artificiale” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Primo Maggio dei sindacati all'insegna dell'unità: Cgil, Cisl e Uil insieme a Marghera; Le piazze del Primo Maggio; Primo maggio, sindacati divisi sul decreto. Landini attacca, Cisl e Uil lo promuovono; Primo Maggio: Cgil, Cisl e Uil rilanciano da Marghera il tema del lavoro. Primo Maggio, sindacati in piazza a Marghera per un lavoro dignitosoA Marghera, città simbolo della storia industriale e sindacale italiana, il Primo Maggio dei sindacati. Cgil, Cisl e Uli hanno ritrovato l’unità in occasione della Festa dei lavoratori. Dal palco all ... rtl.it Primo Maggio, sindacati in piazza: «Lavoro dignitoso» VIDEOMigliaia di persone sono scese in piazza a Marghera, in provincia di Venezia, in occasione del Primo Maggio, Festa del lavoro. Presenti anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil con bandiere ... ilgazzettino.it Oggi ho deciso di passare il primo maggio con dei lavoratori straordinari. Sono stata entusiasta di conoscere da vicino quella realtà unica al mondo che è PizzAut. Un progetto fatto di lavoro vero, talento, impegno, umanità e dignità. Un luogo in cui a tanti raga x.com ReggioTV. . Il messaggio lanciato dai sindacati da Gioia Tauro in occasione del Primo Maggio #ReggioTv - facebook.com facebook