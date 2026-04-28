Primo Maggio a Como i sindacati chiamano la città | Lavoro dignitoso nell’era dell’intelligenza artificiale

Da quicomo.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Primo Maggio a Como vede i sindacati locali invitare la cittadinanza a partecipare alla festa, sottolineando l'importanza di un lavoro dignitoso anche nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Le organizzazioni di categoria chiedono di riempire le piazze di persone, promuovendo momenti di confronto e di colore. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità e a far vivere gli spazi pubblici come luoghi di aggregazione e scambio.

Un invito a riempire la piazza di partecipazione, confronto e colori. In occasione della Festa dei Lavoratori, CGIL, CISL e UIL di Como lanciano un appello alla cittadinanza per vivere gli spazi pubblici come luoghi di aggregazione e costruzione collettiva di idee. L’appuntamento è fissato per.🔗 Leggi su Quicomo.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Primo Maggio a Como, l’iniziativa dei sindacati; Primo Maggio a Como, i sindacati chiamano la città: Lavoro dignitoso nell’era dell’intelligenza artificiale; 1 maggio/ Como/ Cgil, Cis Uil; Concertone del 1° Maggio sul grande schermo: musica, aperitivo e ingresso libero.

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