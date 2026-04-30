Primo Maggio tra tutele e diritti nell’era dell’Intelligenza artificiale

In occasione della Festa dei lavoratori, le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil di Lecce hanno ribadito l'importanza del lavoro come elemento fondamentale per la democrazia e la coesione sociale. Il dibattito si concentra sui diritti e le tutele dei lavoratori, anche in un’epoca caratterizzata dall’influenza crescente dell’intelligenza artificiale. Le organizzazioni sindacali hanno sottolineato la centralità del lavoro dignitoso come base della società.

LECCE - Rimettere al centro del dibattito pubblico il valore del lavoro dignitoso. In occasione della Festa dei lavoratori, le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil Lecce ribadiscono l’importanza del lavoro come pilastro di democrazia, coesione sociale, fondamento della Repubblica come posto.🔗 Leggi su Lecceprima.it PILLOLE DI MEMORIA - Solo Prime Bozze #Speciale 25 aprile Notizie correlate Leggi anche: Primo Maggio a Como, i sindacati chiamano la città: “Lavoro dignitoso nell’era dell’intelligenza artificiale” Leggi anche: Verso il Primo Maggio: lotta a contratti pirata e stipendi inadeguati, si cercano nuove tutele nell’era dell’IA Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Decreto Primo Maggio. Fumarola: Grande soddisfazione per gli elementi illustrati dal Governo. Primo passo verso un Patto sociale per rilanciare retribuzioni, tutele e occupazione di qualità - CISL; Decreto lavoro Primo Maggio approvato dal governo: sì al salario giusto, incentivi a chi assume, più tutele (anche ai rider); Bonus assunzioni, tutele piattaforme e rider: cosa cambia col Decreto primo maggio; Primo Maggio in Friuli Venezia Giulia, cortei in tutta la regione: a Udine debutta il concertone. Primo Maggio 2026 in Toscana tra cortei, cerimonie e riflessioniQuello del 1° maggio non è un ponte qualunque. È la giornata in cui il lavoro smette di essere solo fatica quotidiana e diventa identità collettiva, memoria condivisa, rivendicazione. Nasce dalle lott ... nove.firenze.it Primo maggio in Toscana: idee per un weekend tra relax, arte e saporiLa Toscana si conferma destinazione ideale per il Ponte del Primo Maggio 2026: ecco una guida utile, dai cammini ai musei a cielo aperto. intoscana.it Primo maggio, Mattarella: «Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Colmare il di genere». Applausi per il presidente a Pontedera - facebook.com facebook