primo maggio in piazza con i sindacati

Per il Primo maggio, i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato manifestazioni in diverse piazze del paese. Lo slogan scelto per questa giornata è “Il lavoro dignitoso”. Durante gli eventi, sono stati distribuiti volantini e sono stati organizzati discorsi pubblici per sensibilizzare sull’importanza dei diritti dei lavoratori. La giornata si svolge con l’obiettivo di promuovere temi legati al lavoro e alle condizioni lavorative.

“Il lavoro dignitoso“. È lo slogan scelto dai sindacati Cgil, Cisl e Uil per la festa del Primo Maggio. Venerdì, come da tradizione, la città ospiterà il corteo per le vie del centro, con partenza dal piazzale della stazione alle 10 per poi arrivare in Piazza Vittorio veneto per i comizi. "Lavoro dignitoso - spiegano i leader sindacali bergamaschi Marco Toscano (Cgil), Francesco Corna (Cisl) e Pasquale Papaianni (Uil) - significa tutela della salute e sicurezza sul lavoro, lavoro stabile, salari adeguati, rinnovo puntuale dei contratti e formazione continua anche sul fronte dell’innovazione, dell’IA e delle nuove competenze. La Bergamasca è tra i territori più virtuosi in Italia per quanto riguarda il tasso di disoccupazione del mercato del lavoro, con l’1,3%.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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