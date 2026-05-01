Primo Maggio sindacati in piazza a Marghera

In occasione del Primo Maggio, migliaia di persone si sono radunate a Marghera, in provincia di Venezia, partecipando a manifestazioni organizzate dai sindacati. La giornata ha visto diverse iniziative e cortei in strada, con la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e cittadini che hanno sfilato per le vie della città. La partecipazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e senza incidenti segnalati.