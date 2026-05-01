Primo Maggio sindacati in piazza a Marghera
In occasione del Primo Maggio, migliaia di persone si sono radunate a Marghera, in provincia di Venezia, partecipando a manifestazioni organizzate dai sindacati. La giornata ha visto diverse iniziative e cortei in strada, con la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e cittadini che hanno sfilato per le vie della città. La partecipazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e senza incidenti segnalati.
Migliaia di persone sono scese in piazza a Marghera, in provincia di Venezia, in occasione del Primo Maggio, Festa del lavoro. Presenti anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil con bandiere e palloncini. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it
Sindacati: via al 1 maggio
Notizie correlate
Primo Maggio dei sindacati all’insegna dell’unità: Cgil, Cisl e Uil insieme a Marghera(Adnkronos) – Primo Maggio all'insegna dell'unità sindacale ritrovata per Cgil, Cisl e Uil.
Manifestazione 1 maggio, sindacati uniti in piazza a Marghera. Meloni: “Oggi la festa di chi manda avanti l’Italia”Venezia, 1 maggio 2026 – Sindacati in piazza per la manifestazione del Primo maggio, che quest'anno attraversa le vie di Marghera, a Venezia.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Primo Maggio dei sindacati all'insegna dell'unità: Cgil, Cisl e Uil insieme a Marghera; Le piazze del Primo Maggio; 1° Maggio 2026: l’Italia in piazza per il lavoro dignitoso; Primo maggio, sindacati divisi sul decreto. Landini attacca, Cisl e Uil lo promuovono.
Primo Maggio, sindacati insieme a Marghera: Da qui messaggio per lavoro dignitosoPrimo Maggio all'insegna dell'unità sindacale ritrovata per Cgil, Cisl e Uil. Maurizio Landini, Daniela Fumarola e Pierpaolo Bombardieri, oggi insieme sul palco di Marghera dopo lo ‘strappo’ dello sco ... adnkronos.com
Lavoro è dignità, sindacati in piazza nella festa del Primo Maggio fotogalleryE' iniziato ai giardini pubblici di via Caduti sul Lavoro il Primo Maggio dei sindacati a Piacenza, con il momento di raccoglimento e omaggio al monumento ... piacenzasera.it
Protagonista sul palco del Concertone Primo Maggio - facebook.com facebook
Il Primo Maggio di Meloni a PizzAut con indosso il grembiule rosso: «Siete un'eccellenza italiana» | Landini:"Senza pace non c'è lavoro dignitoso" x.com