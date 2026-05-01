Oggi, in occasione del primo maggio, sindacati si sono riuniti in piazza a Marghera, una frazione di Venezia, per una manifestazione pubblica. La giornata ha visto la partecipazione di diverse sigle del settore, che hanno sfilato lungo le vie della zona industriale. Durante l’evento, sono state pronunciate alcune dichiarazioni ufficiali, tra cui un intervento del presidente del Consiglio, che ha definito questa giornata come la festa di chi lavora per l’Italia.

Venezia, 1 maggio 2026 – Sindacati in piazza per la manifestazione del Primo maggio, che quest'anno attraversa le vie di Marghera, a Venezia. “Lavoro dignitoso, contrattazione e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale”, è lo slogan lanciato da Cgil, Cisl e Uil, stavolta unite dopo l’ultima Festa dei lavoratori che li aveva viste in tre città diverse. Non mancano le differenze a proposito del “ salario giusto ” varato dal governo Meloni. Ma oggi Maurizio Landini, Daniela Fumarola e Pierpaolo Bombardieri, saranno sullo stesso palco. “Il Primo maggio è la festa di chi manda avanti l’Italia – ha detto Giorgia Meloni –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione 1 maggio, sindacati uniti in piazza a Marghera. Meloni: “Oggi la festa di chi manda avanti l’Italia”

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La sindaca ha partecipato alla manifestazione a sostegno degli attivisti - facebook.com facebook

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