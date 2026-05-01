Primo Maggio Sindacati in piazza a Caserta | Lavoro dignitoso contro precarietà e sfruttamento

Il Primo Maggio a Caserta ha visto la partecipazione di diverse sigle sindacali che si sono riunite in piazza Ruggiero per la tradizionale manifestazione dedicata ai lavoratori. Sul palco sono intervenuti i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, i quali hanno sottolineato la necessità di promuovere un lavoro stabile e tutelato, opponendosi alle condizioni di precarietà e sfruttamento che interessano vari settori. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza particolari incidenti.

Sindacati in piazza a Caserta per la tradizionale manifestazione del Festa dei Lavoratori. Dal palco di piazza Ruggiero, Cgil, Cisl e Uil – rappresentate dai segretari Sonia Oliviero, Nicodemo Lanzetta e Pietro Pettrone – hanno rilanciato l’impegno per il lavoro dignitoso, contro precarietà e.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Primo Maggio a Caserta, sindacati in piazza. “Lavoro dignitoso contro precarietà e sfruttamento” Primo Maggio, sindacati in piazza: Ai e automotive al centro tra crisi e lavoro dignitosoIl Primo Maggio sarà dedicato al tema del “Lavoro dignitoso”, ma tra i nodi più urgenti che Cgil, Cisl e Uil porteranno in piazza Maggiore c'è la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Primo Maggio dei sindacati all'insegna dell'unità: Cgil, Cisl e Uil insieme a Marghera; Le piazze del Primo Maggio; 1° Maggio 2026: l’Italia in piazza per il lavoro dignitoso; Primo maggio, sindacati divisi sul decreto. Landini attacca, Cisl e Uil lo promuovono. Lavoro è dignità, sindacati in piazza nella festa del Primo Maggio fotogalleryE' iniziato ai giardini pubblici di via Caduti sul Lavoro il Primo Maggio dei sindacati a Piacenza, con il momento di raccoglimento e omaggio al monumento ... piacenzasera.it Sindacati in piazza: Lavoro dignitoso. Meloni: Risorse solo a chi rispetta i lavoratori«Sappiamo bene che c'è ancora molto da fare. Perché il lavoro deve essere sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro, soprattutto ai giovani, alle donne e a chi vive nelle aree ... lastampa.it Il Mattino. . Lo spezzone di autonomi che si è staccato dal corteo del Primo Maggio a Torino ha tentato di sfondare il cordone di forze dell’ordine davanti all’ex Askatasuna occupata, in corso Regina Margherita. Gli antagonisti sono andati a colpire gli scudi dell - facebook.com facebook Primo Maggio, gruppo di autonomi a Torino contro le forze dell'ordine, carica in risposta. Gli scontri in corso Regina Margherita, davanti all'Askatasuna - #ANSA ansa.it/sito/notizie/e… x.com