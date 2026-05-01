Primo Maggio Roma si prepara al concertone | ingenti i controlli di sicurezza in piazza San Giovanni
Roma si sta preparando per il tradizionale concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni, dove sono già presenti migliaia di persone. Sono stati rafforzati i controlli di sicurezza per garantire l’ordine durante l’evento. La piazza si sta popolando con partecipanti che attendono l’inizio del concerto, mentre le forze dell’ordine monitorano gli accessi e le aree circostanti. La giornata si svolge con misure specifiche per la gestione della folla e la sicurezza pubblica.
Roma si prepara al Primo Maggio. Migliaia le persone che sono già arrivate in piazza San Giovanni, in attesa del concertone. Ingenti i controlli di sicurezza per garantire la massima sicurezza dell’evento. Predisposti anche diversi check point medici per sopperire ad eventuali necessità sanitarie. Fluido il transito delle persone che si prepara ad assistere, sotto il sole romano, alla più grande manifestazione musicale gratuita italiana, senza dimenticare però il focus dedicato al lavoro. Quest’anno, infatti, i sindacati CGIL, CISL e UIL, organizzatori dell’evento hanno scelto come tema il ‘lavoro dignitoso’. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it
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