Primo Maggio Roma si prepara al concertone | ingenti i controlli di sicurezza in piazza San Giovanni

Roma si sta preparando per il tradizionale concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni, dove sono già presenti migliaia di persone. Sono stati rafforzati i controlli di sicurezza per garantire l’ordine durante l’evento. La piazza si sta popolando con partecipanti che attendono l’inizio del concerto, mentre le forze dell’ordine monitorano gli accessi e le aree circostanti. La giornata si svolge con misure specifiche per la gestione della folla e la sicurezza pubblica.