Primo Maggio Ricci Cgil Napoli e Campania | Il governo di destra non vuole affrontare la precarietà

In occasione del Primo Maggio, un rappresentante della Cgil Napoli e Campania ha dichiarato che il governo di destra non vuole affrontare il problema della precarietà nel mondo del lavoro. Ha aggiunto che il lavoro stabile non dovrebbe essere considerato un’utopia e ha criticato le politiche del governo che si concentrano su bonus e supporto alle imprese, trascurando le esigenze dei lavoratori.

“Il lavoro non deve essere precario: non possiamo accontentarci che diventi lo spot di una politica di governo che pensa ai bonus e che guarda alle imprese. Questo decreto Primo Maggio stanzia 960 milioni di euro per dare dei bonus a chi assume e invece dovrebbe essere il contrario. Noi temiamo che in questo Paese il governo di destra non voglia affrontare il tema della precarietà”. Lo ha detto il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, a margine della manifestazione del Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil Napoli. “L’occupazione cresce da un punto di vista statistico, facendo registrare un segno positivo ma – ha osservato Ricci – il problema è la qualità stessa del lavoro e nel Mezzogiorno noi abbiamo un lavoro precario, a termine, di basso valore salariale e professionale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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