Ranieri Cgil Abruzzo Molise per il primo maggio e il decreto del Governo | Nessun beneficio per lavoratrici e lavoratori

In vista del Primo maggio, il rappresentante della Cgil in Abruzzo e Molise ha commentato il decreto approvato dal Governo, affermando che non offre benefici ai lavoratori e alle lavoratrici. Ha anche rivolto un pensiero alle popolazioni colpite dalle guerre, sottolineando come i conflitti abbiano ripercussioni anche in Italia, contribuendo all'inflazione e alla stagnazione economica in un clima già segnato da precarietà e salari bassi.

Un pensiero per il primo maggio alle popolazioni che soffrono per le guerre con conseguenze dei conflitti che arrivano anche in Italia, alimentando inflazione e stagnazione economica, in un contesto già caratterizzato da precarietà e salari bassi. A dirlo il segretario generale della Cgil Abruzzo.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Decreto Primo Maggio, Landini (CGIL): "Ancora una volta il Governo non si confronta, si fermi"“Mi pare che il Governo stia discutendo dell’ennesimo decreto senza discutere con le parti sociali, come ha già fatto negli altri decreto del primo... Salario giusto e sicurezza sul lavoro: il governo prepara il decreto del Primo maggioUn nuovo decreto legge, in arrivo intorno al Primo maggio, conterrà una norma dedicata al "salario giusto". Approfondimenti e contenuti Si parla di: Primo Maggio, Cgil Abruzzo Molise: Con il decreto del Governo nessun beneficio per lavoratori. Ranieri (Cgil Abruzzo Molise) per il primo maggio e il decreto del Governo: Nessun beneficio per lavoratrici e lavoratoriIl segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, parla alla vigilia della festa del lavoro, che vedrà iniziative del sindacato in varie località della regione ... ilpescara.it Primo Maggio, Cgil Abruzzo Molise: Con il decreto del Governo nessun beneficio per lavoratoriIl segretario Ranieri alla vigilia della Festa del Lavoro: È emergenza salari. Un pensiero a chi soffre a causa delle guerre ... ekuonews.it