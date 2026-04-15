Il leader della CGIL ha criticato il Governo per aver predisposto un nuovo decreto senza aver avviato un confronto con le parti sociali. Secondo quanto dichiarato, questa modalità si è già verificata anche in precedenti occasioni durante le discussioni di altri decreti approvati il Primo Maggio. La sua presa di posizione si concentra sulla mancanza di dialogo istituzionale prima dell’adozione delle misure legislative.

“Mi pare che il Governo stia discutendo dell’ennesimo decreto senza discutere con le parti sociali, come ha già fatto negli altri decreto del primo maggio. E non mi pare ci siano stati risultati particolarmente importanti per chi lavora, dovrebbero imparare dall’esperienza, sarebbe meglio si fermassero un attimo”. Così il segretario della Cgil Maurizio Landini, arrivando al Forum di Confcommercio a Villa Miani, in riferimento al provvedimento sul lavoro povero annunciato dal governo per il primo maggio. “ Noi abbiamo un confronto aperto proprio su come si cancellano i contratti pirata, si aumentano i salari, su come si riduce la precarietà e si investe in formazione e lavoro di qualità.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Decreto Primo Maggio, Landini (CGIL): "Ancora una volta il Governo non si confronta, si fermi"

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