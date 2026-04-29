Un Primo Maggio in ricordo delle vittime sul lavoro per Acli Mcl Cisl e Anmil

Il Primo Maggio è stato dedicato quest'anno a ricordare le persone che hanno perso la vita sul lavoro. A Arezzo, diversi rappresentanti di associazioni e sindacati si sono riuniti per commemorare le vittime e sensibilizzare sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L'iniziativa ha coinvolto manifestazioni e momenti di riflessione pubblica, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo e promuovere misure di prevenzione.

Arezzo, 29 aprile 2026 – Un Primo Maggio in ricordo delle vittime sul lavoro. I rappresentanti di Acli, Mcl, Cisl e Anmil di Arezzo rinnoveranno un appuntamento ormai consueto in occasione della Festa del Lavoro e dei Lavoratori, unendo le rispettive sigle in una serie di iniziative volte a mantenere alta l’attenzione sui temi della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro. La giornata di venerdì 1 maggio sarà aperta alle 9.15 dalla visita all’Archivio di Stato dove, nel 2018, persero la vita Piero Bruni e Filippo Bagni in seguito a un tragico incidente. Questo momento di ricordo e commemorazione, alla presenza dei...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un Primo Maggio in ricordo delle vittime sul lavoro per Acli, Mcl, Cisl e Anmil Notizie correlate Leggi anche: Primo Maggio, Mcl Messina rilancia l’appello dei vescovi: “Il lavoro edifichi la pace” Per un lavoro dignitoso: il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil a ParmaContrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale: la Festa dei Lavoratori 2026 di CGIL,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le piazze del Primo Maggio; Landini: Il decreto Primo maggio finanzia le imprese, non i lavoratori; Primo Maggio 2026. Le iniziative nei Circoli Arci di Firenze e provincia; Consiglio dei ministri: approvato il decreto Primo maggio. Primo Maggio. Tutto pronto per il Concertone, la scaletta e dove vederloIl Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL, torna come sempre in Piazza San Giovanni in Laterano per celebrare la Festa dei Lavoratori con una maratona di musica, impegno e spe ... rainews.it Meteo, in Puglia cambia tutto il Primo Maggio: resta il sole ma il vento abbatte le temperatureDopo un periodo di stabilità quasi estiva, lo scenario sta per cambiare, come spiegato da Alex Guarini di Rai Meteo: Passeremo dai 25 gradi attuali a ... bari.repubblica.it Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti (che scadrebbe il primo maggio), ma diversificherà gli sconti per benzina e gasolio. - facebook.com facebook Primo Maggio, a Bologna in piazza contro il lavoro povero: “E’ come un’epidemia” x.com