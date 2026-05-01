Primo Maggio parcheggiatori abusivi ' a lavoro' nei dintorni della Reggia

In occasione del Primo Maggio e dell’apertura della Reggia di Caserta, numerosi visitatori si sono riversati nella zona, portando alla presenza di parcheggiatori abusivi che si sono aggirati nelle aree circostanti. La presenza di queste persone è stata segnalata nelle ore successive all’afflusso di pubblico, con alcuni di loro che si sono messi a offrire servizi di parcheggio senza autorizzazione. La polizia locale è intervenuta in più occasioni per verificare le situazioni e allontanare i soggetti non autorizzati.

Complice l’apertura della Reggia di Caserta e l’arrivo di migliaia di visitatori attesi per la giornata della Festa dei Lavoratori, tornano a farsi vedere in città i parcheggiatori abusivi.La loro presenza è stata segnalata da diversi cittadini, soprattutto nelle aree più vicine al complesso.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Reggia ostaggio dei parcheggiatori abusivi: minacce e violenze a cielo apertoL’area intorno alla Reggia di Caserta torna sotto i riflettori, ma questa volta non per la sua bellezza. Vigili in azione a piazza Matteotti: scoperti cinque parcheggiatori abusivi nei pressi delle PosteProsegue l’attività di controllo del territorio della Polizia Metropolitana di Napoli. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sul litorale di Ostia multati 400 automobilisti e 6 parcheggiatori abusivi; Scure sui parcheggiatori abusivi ai Cancelli: multe per 8mila euro; Ostia tra sequestri, mareggiate e demolizioni: il lungomare resta senza servizi: scatta la protesta; Ostia, controlli sul litorale: nel mirino abusivi, illegalità e sosta selvaggia. Primo maggio: storia e significato della Festa del LavoroDalle proteste operaie di Chicago alla giornata internazionale dei diritti, che cosa ricordiamo il 1 maggio ... msn.com Scure sui parcheggiatori abusivi ai Cancelli: multe per 8mila euroParcheggiatori abusivi stanati ai Cancelli. Il primo vero assalto al mare della stagione ha fatto scattare il piano di sicurezza straordinario sul litorale romano. Maxi-blitz della Polizia Locale sul ... msn.com Buon primo maggio agli insegnanti. E grazie al sindacato dei dirigenti (ANP), che ci ricorda sempre con parole semplici come stanno le cose.Buon primo maggio agli insegnanti. https://www.roars.it/primo-maggio-il-contratto-e-un-impiccio-piu-potere-allassocia - facebook.com facebook Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com