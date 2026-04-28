Vigili in azione a piazza Matteotti | scoperti cinque parcheggiatori abusivi nei pressi delle Poste

La Polizia Metropolitana di Napoli ha condotto controlli a piazza Matteotti, dove sono stati trovati e identificati cinque parcheggiatori abusivi vicino alle Poste. Nella stessa giornata, nel comune di Quarto, gli agenti del Nucleo Investigativo Sicurezza Ambientale hanno sequestrato un’auto con targa polacca. Le operazioni fanno parte di un’azione più ampia di verifica sul territorio.

Prosegue l’attività di controllo del territorio della Polizia Metropolitana di Napoli. Nella giornata di ieri, nel comune di Quarto, gli agenti del nucleo Nisa (Nucleo Investigativo Sicurezza Ambientale) hanno proceduto al sequestro penale di un’auto con targa polacca. A seguito di accertamenti.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Carabinieri in azione contro i parcheggiatori abusivi, denunciati due uominiI due, entrambi recidivi, sono stati sorpresi ad esercitare abusivamente l'attività di posteggiatore in piazza Manganelli e piazza Verga I... Movida sicura, multati cinque parcheggiatori abusivi: sanzioni stradali per oltre 50 mila euroLe infrazioni stradali più comuni, rilevate durante i controlli tra le vie della movida, riguardano: la mancata revisione, l’assenza di copertura... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Melegnano: l’ex Ila Pedretti perde i pezzi, vigili del fuoco in azione; Perdita da un container: vigili del fuoco in azione al porto di Pra'. Foto; Aree degradate e auto abbandonate, i controlli della polizia locale; Schianto contro un albero a Gallarate: Vigili del Fuoco in azione per liberare la conducente. Notte di fuoco nei boschi dell'Alto Vergante: vigili del fuoco e Aib in azione a Brovello-CarpugninoIl rogo è divampato nella serata di domenica 26 aprile in località Graglia-Piana. Le operazioni di spegnimento si sono concluse nel tardo pomeriggio di oggi grazie all'utilizzo dei droni ... novaratoday.it Fiamme nelle aree verdi accanto al Torriani, Vigili del Fuoco in azioneFiamme nella tarda mattinata di martedì nelle aree verdi che sorgono nelle vicinanze dell’istituto Torriani di Cremona, dove a ... cremonaoggi.it Attimi di tensione, ieri pomeriggio, nei pressi della sede centrale dei vigili del fuoco di Bari, dove un uomo è stato tratto in salvo dopo essersi ritrovato all’esterno di un balcone all’ottavo piano di un edificio. Decisivo l’intervento di un vigile del fuoco libero dal - facebook.com facebook Fuga di gas in Strada Maggiore: intervento di vigili del fuoco e Hera x.com