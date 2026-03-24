Reggia ostaggio dei parcheggiatori abusivi | minacce e violenze a cielo aperto

L’area intorno alla Reggia di Caserta torna sotto i riflettori, ma questa volta non per la sua bellezza. A preoccupare cittadini e visitatori è l’emergenza parcheggiatori abusivi, diventata negli ultimi giorni sempre più grave e, secondo numerose segnalazioni, anche violenta. Il tratto compreso tra la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare e l’inizio della via Appia è ormai percepito come una zona fuori controllo. Qui, raccontano residenti e automobilisti, si consuma quotidianamente una vera e propria estorsione a cielo aperto, anche nelle ore diurne. Al centro delle segnalazioni ci sono due parcheggiatori particolarmente aggressivi. Uno di loro si muoverebbe in bicicletta lungo l’Appia, individuando i posti liberi e anticipando gli automobilisti, spesso turisti, prima ancora che possano parcheggiare. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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