Primo Maggio oggi il Concertone a Roma | gli artisti in scaletta

Oggi si svolge a Roma il Concertone del Primo Maggio, un evento tradizionale celebrato in piazza San Giovanni in Laterano in occasione della Festa dei Lavoratori. Per la prima volta, la manifestazione è condotta da Arisa e Pierpaolo Spollon, con la partecipazione della veterana BigMama, alla sua terza esperienza sul palco. L’appuntamento riunisce numerosi artisti, che si esibiscono davanti al pubblico presente e in collegamento in diretta.

(Adnkronos) – E' il giorno del Concertone del Primo Maggio, il tradizionale evento per la Festa dei Lavoratori in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, condotto quest'anno per la prima volta da Arisa e Pierpaolo Spollon, affiancati dalla 'veterana' BigMama, alla sua terza presenza. Un Concertone, secondo il trio, che sarà all'insegna della "leggerezza", della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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