Il Concerto Primo Maggio 2026 si terrà a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, attirando ogni anno decine di migliaia di presenti e milioni di telespettatori. L’evento vedrà la partecipazione di diversi cantanti e artisti, con una scaletta composta da diversi brani. La manifestazione si svolgerà nel tradizionale contesto di musica dal vivo e intrattenimento, confermando la sua posizione come uno degli appuntamenti più seguiti dell’anno.

Chi salirà sul palco? Quali saranno i momenti più attesi? E come si articolerà la lunga maratona musicale che inizierà nel pomeriggio e accompagnerà il pubblico fino alla sera? Scopriamolo insieme. L’edizione 2026 del Concerto Primo Maggio punta su un cast ampio e trasversale, capace di raccontare la musica italiana contemporanea in tutte le sue sfumature. La direzione artistica di Massimo Bonelli ha scelto di dare spazio sia ai nomi più affermati sia alle nuove voci che stanno ridefinendo la scena pop, rap e cantautorale. Tra i ritorni più attesi c’è quello di Madame, che torna sul palco del concertone dopo un periodo di grande crescita artistica.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Concerto Primo Maggio 2026: cast, cantanti e scaletta del concertone di Roma

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