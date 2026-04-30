Il Concertone Primo Maggio 2026 si terrà a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, con una durata di dodici ore. L’evento, gratuito, prevede esibizioni di vari cantanti e artisti, accompagnate da interventi e dichiarazioni sui temi sociali. La manifestazione si svolgerà durante l’intera giornata e sarà trasmessa in diretta su diversi canali televisivi e online. La scaletta e gli orari delle esibizioni sono stati comunicati dagli organizzatori.

Torna l’evento musicale gratuito più grande d’Europa: il Concertone Primo Maggio 2026 invade Piazza San Giovanni in Laterano per dodici ore filate di musica dal vivo, dichiarazioni di poetica e impegno civile. Sul palco oltre quaranta artisti, alla conduzione un terzetto inedito, in regia un tema che parla la lingua del presente: lavoro dignitoso e intelligenza artificiale. L’appuntamento è per giovedì 1° maggio 2026 dalle 13:00 a oltre la mezzanotte. Ingresso libero in piazza, diretta integrale su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay, RaiNews.it e Rai Italia. Un rito laico che, nonostante i cambi di stagione e i mal di pancia dei nostalgici, continua a portare in piazza centinaia di migliaia di persone e a tenere incollati alla tv milioni di spettatori.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Concertone Primo Maggio 2026 a Roma: scaletta, cantanti, orari e dove vederlo in diretta

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