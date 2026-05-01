Sono migliaia le persone in corteo del Primo Maggio a Torino. Ad aprire il corteo ci sono lo striscione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil con lo slogan "Lavoro dignitoso" e lo striscione dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Subito dietro le istituzioni, tra cui il sindaco, Stefano Lo Russo. A chiudere la manifestazione c'è lo spezzone sociale 'Torino partigiana', aperto dallo striscione "La loro guerra non la paghiamo. Torino partigiana. Que viva Askatasuna", che vede tra i partecipanti attivisti di Askatasuna e di altri centri sociali torinesi. Attimi di tensione si sono registrati tra alcuni manifestati che chiedevano al Pd di uscire dal corteo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Primo Maggio, migliaia in corteo a Torino: spintoni tra i manifestanti

Notizie correlate

Corteo del Primo Maggio 2026 a Torino: in migliaia per il “lavoro dignitoso”Lavoratori e sindacati in piazza a Torino per il corteo del Primo Maggio che, nel 2026, pone al centro della Festa del Lavoro il tema della dignità,...

Leggi anche: Primo Maggio, corteo per le strade di Torino

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Primo maggio a Isola del Liri, musica e non solo; Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Concerto del Primo Maggio 2026: ecco gli artisti che si esibiranno, dove vederlo e a che ora inizia la diretta; Corteo del Primo Maggio 2026 a Torino: in migliaia per il lavoro dignitoso.

Corteo del Primo Maggio 2026 a Torino: in migliaia per il lavoro dignitosoLavoratori e sindacati in piazza a Torino per il corteo del Primo Maggio che, nel 2026, pone al centro della Festa del Lavoro il tema della dignità, declinata in ogni sua forma. Il punto di ritrovo, e ... torinotoday.it

Primo Maggio, sono partiti in migliaia in corteo a Torino(ANSA) - TORINO, 01 MAG - Sono migliaia le persone che stanno sfilando questa mattina a Torino per il corteo del Primo Maggio, la Festa dei lavoratori. Partito da corso Cairoli alle 9.30, il serpenton ... msn.com

Buongiorno e buon Primo Maggiovi aspettiamo a pranzo per passare una bellissima giornata insieme un abbraccio il vostro lupo - facebook.com facebook

Supermercati aperti il primo maggio, quali sono e gli orari x.com