Corteo del Primo Maggio 2026 a Torino | in migliaia per il lavoro dignitoso

Da torinotoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino si è svolto il corteo del Primo Maggio 2026, con migliaia di persone coinvolte. L’evento ha visto la partecipazione di lavoratori e rappresentanti sindacali, che hanno sfilato per le strade della città. Il focus principale della manifestazione è stato il tema della dignità nel lavoro, affrontato attraverso diverse espressioni e richieste. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con un corteo che ha attraversato vari punti centrali della città.

Lavoratori e sindacati in piazza a Torino per il corteo del Primo Maggio che, nel 2026, pone al centro della Festa del Lavoro il tema della dignità, declinata in ogni sua forma. Il punto di ritrovo, e inizio del corteo, è alle 9 in corso Cairoli, all'angolo con corso Vittorio Emanuele II, in.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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