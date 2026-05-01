Corteo del Primo Maggio 2026 a Torino | in migliaia per il lavoro dignitoso

A Torino si è svolto il corteo del Primo Maggio 2026, con migliaia di persone coinvolte. L’evento ha visto la partecipazione di lavoratori e rappresentanti sindacali, che hanno sfilato per le strade della città. Il focus principale della manifestazione è stato il tema della dignità nel lavoro, affrontato attraverso diverse espressioni e richieste. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con un corteo che ha attraversato vari punti centrali della città.

Lavoratori e sindacati in piazza a Torino per il corteo del Primo Maggio che, nel 2026, pone al centro della Festa del Lavoro il tema della dignità, declinata in ogni sua forma. Il punto di ritrovo, e inizio del corteo, è alle 9 in corso Cairoli, all'angolo con corso Vittorio Emanuele II, in.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Corteo Primo Maggio 2026 a Torino, sindacati e lavoratori in strada per un "lavoro dignitoso": il percorso e il comizio in piazza CastelloSarà una giornata di sciopero, ma soprattutto una giornata di riflessione profonda e importante sul tema del lavoro, contestualizzato nel tempo... Primo maggio 2026 a Milano, il corteo e lo slogan: “Lavoro dignitoso”Milano, 28 aprile 2026 – “Lavoro dignitoso”: è questo lo slogan che i sindacati confederali hanno scelto per la celebrare l’edizione 2026 del 1°... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le piazze del Primo Maggio; Corteo Primo Maggio 2026 a Torino, sindacati e lavoratori in strada per un lavoro dignitoso: il percorso e il comizio in piazza Castello; Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggio; Primo Maggio 2026 in Lombardia: Programma, Orari e Piazze del Lavoro Dignitoso. Torino, il corteo del Primo Maggio in centro con l'incognita AskatasunaIl «doppio corteo» della Festa del lavoro. I sindacati sfilano per la dignità del lavoro. In piazza anche i sostenitori del centro sociale sequestrato a dicembre: «La manifestazione finirà in corso Re ... torino.corriere.it Torino scende in piazza con il corteo del Primo Maggio. Ma c'è l'incognita AskatasunaI lavoratori sfilano da corso Cairoli a piazza Castello: «Faremo sentire la nostra voce per ribadire che il lavoro dignitoso non è solo uno slogan». Gli attivisti del centro sociale hanno annunciato ... torino.corriere.it Stamattina, mentre mi preparavo per il corteo del primo maggio, mia figlia Sara mi ha chiesto: "Mamma, cos'è un corteo". Non avrei potuto trovare risposta migliore di portarla con me in piazza. Perché certe cose non si spiegano con le parole, si capiscono gu - facebook.com facebook Corteo del Primo Maggio contro guerra e carovita: ecco il percorso e orari x.com