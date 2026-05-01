Primo Maggio corteo per le strade di Torino

A Torino si svolge il corteo del Primo Maggio con la partecipazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, insieme all’Anpi e al sindaco della città. La manifestazione attraversa le strade principali e vede la presenza di varie organizzazioni e rappresentanti istituzionali. L’evento si tiene nel giorno dedicato ai lavoratori e alle loro rivendicazioni, con iniziative e comizi lungo il percorso.