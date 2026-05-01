Primo Maggio corteo per le strade di Torino
A Torino si svolge il corteo del Primo Maggio con la partecipazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, insieme all’Anpi e al sindaco della città. La manifestazione attraversa le strade principali e vede la presenza di varie organizzazioni e rappresentanti istituzionali. L’evento si tiene nel giorno dedicato ai lavoratori e alle loro rivendicazioni, con iniziative e comizi lungo il percorso.
A Torino va in scena il corteo del Primo Maggio. Presenti i sindacati Cgil, Cisl e Uil, l’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) e il sindaco della città Stefano Lo Russo. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it
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