Primo Maggio Meloni visita PizzAut a Monza

Da iltempo.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1° maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, il Presidente del Consiglio ha visitato a Monza il ristorante gestito dalla Fondazione PizzAut, un'organizzazione dedicata all'inclusione sociale e lavorativa di persone autistiche. La visita si è svolta nel rispetto delle misure di sicurezza e senza ulteriori eventi pubblici o dichiarazioni ufficiali. La Fondazione gestisce un’attività di ristorazione e promuove progetti di integrazione.

(Agenzia Vista) Roma, 1 maggio 2026 In occasione della Festa del 1° maggio, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione PizzAut, realtà simbolo dell'inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi autistici. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it

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