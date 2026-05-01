Primo Maggio Meloni visita PizzAut a Monza

Il 1° maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, il Presidente del Consiglio ha visitato a Monza il ristorante gestito dalla Fondazione PizzAut, un'organizzazione dedicata all'inclusione sociale e lavorativa di persone autistiche. La visita si è svolta nel rispetto delle misure di sicurezza e senza ulteriori eventi pubblici o dichiarazioni ufficiali. La Fondazione gestisce un’attività di ristorazione e promuove progetti di integrazione.

(Agenzia Vista) Roma, 1 maggio 2026 In occasione della Festa del 1° maggio, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione PizzAut, realtà simbolo dell'inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi autistici. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Primo Maggio, Meloni visita PizzAut a Monza Primo Maggio, Meloni visita PizzAut a Monza Notizie correlate Primo Maggio, Meloni in visita da PizzAut a MonzaIn occasione della Festa del Primo Maggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione PizzAut,... Primo Maggio, Meloni visita il ristorante PizzAut di Monza: “Sono i lavoratori più straordinari”In occasione della Festa del Primo Maggioaggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Decreto primo maggio, Confcommercio: bene la centralità della contrattazione e il ruolo delle parti sociali; Lavoro, via libera Cdm a decreto 1° maggio. Meloni: Stanziato 1 miliardo per incentivi; Blog | Perché il decreto Primo Maggio è una truffa e una doppia lesione, anche costituzionale, dei diritti del lavoro; Ok al decreto Primo maggio. Bonus solo con salario giusto. Primo Maggio, Meloni visita ristorante PizzAut di Monza: «Sono i lavoratori più straordinari»In occasione della Festa del 1 maggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione PizzAut. Il locale è una realtà ... ilmattino.it Meloni visita PizzAut: Primo Maggio con voiLa premier Giorgia Meloni ha visitato a Monza la pizzeria PizzAut, che impiega persone nello spettro autistico. In occasione del Primo Maggio ha incontrato i lavoratori, definendoli i più ... tg24.sky.it Il Mattino. . Lo spezzone di autonomi che si è staccato dal corteo del Primo Maggio a Torino ha tentato di sfondare il cordone di forze dell’ordine davanti all’ex Askatasuna occupata, in corso Regina Margherita. Gli antagonisti sono andati a colpire gli scudi dell - facebook.com facebook Primo Maggio, gruppo di autonomi a Torino contro le forze dell'ordine, carica in risposta. Gli scontri in corso Regina Margherita, davanti all'Askatasuna - #ANSA ansa.it/sito/notizie/e… x.com